La portée de la sanction infligée par le CNOT à Wadii Jarii

Par Mehrez Boussayene*

D’aucuns s’interrogent sur la décision du Comité Exécutif du CNOT annoncée Mardi à l’encontre du président de la FTF, Wadii Jarii suspendu donc de toute activité sportive olympique et interdit de toute accréditation en rapport avec ces activités.

Il y’a lieu, d’abord de souligner la compétence du CNOT à ce sujet puisque le dossier disciplinaire examiné par le Comité Exécutif du CNOT et avant lui le Comité d’Ethique, porte sur « la violation par le président de la FTF des valeurs olympiques » que les membres affiliés au CNOT y compris la FTF sont censés défendre. Ces valeurs contenues dans la Charte Olympique du CIO et qui engagent tous ses membres, notamment, les Fédérations Internationales et les 206 Comités Nationaux Olympiques auxquels les fédérations nationales sont obligatoirement membres et donc soumis à leurs statuts. Les fédérations nationales ne pouvant en effet participer aux différents jeux multidisciplinaires (Jeux Olympiques, Jeux Olympiques de la Jeunesse, Jeux Africains, Jeux Africains de la Jeunesse, Jeux Méditerranéens, Jeux Islamiques, Jeux Arabes, les différents Jeux de Plage) que par le biais du Comité National Olympique, sont responsables de leur accréditation.

Il y a lieu de préciser également que la sanction du CNOT ne vise pas la FTF, ni le football mais la personne de son président qui s’en trouve ainsi interdit de représenter sa fédération dans les évènements sus-mentionnés (Jeux et autres rassemblements tels que les congrès et les Assemblées Générales du CNOT).

D’où l’importance de la sanction qui place Wadii Jarii en dehors du mouvement olympique.

Il pourra, néanmoins, continuer à participer aux évènements chapeautés par la FIFA, la CAF et autres instances gérant les compétitions et rassemblements footballistiques.

La question qui se pose maintenant est de savoir si la FIFA et ses structures vont continuer à admettre dans leurs rangs un membre réfuté par le mouvement olympique et qui est accusé de violer les principes de base de l’olympisme.

Wait and see !

*Mehrez Boussayene : président du Comité olympique tunisien