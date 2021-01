Kaïs Saïed préside la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité

Le président de la République Kaïs Saïed, préside, ce mercredi 6 janvier 2021, la première réunion de haut niveau du Conseil de sécurité, autour du thème « les défis du maintien de la paix et de la sécurité internationales dans les contextes fragiles ».

Le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat et l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf ont pris part à cette réunion qui s’est tenue par Visio conférence.

Le programme de travail du Conseil de sécurité pour le mois de janvier comporte, entre autres, un briefing portant sur "la coopération entre l’ONU et les organisations régionales et sous régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales".

Notons que la Tunisie a pris, depuis deux jours, la présidence tournante du Conseil de sécurité. A cette occasion, le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies à New York, Tarak Ladab a tenu une séance de consultations à huis clos ayant abouti à l’adoption à l’unanimité du programme d'action du Conseil de sécurité présentée par la Tunisie pour le mois de janvier.

L’ambassadeur des États-Unis à Tunis, Donald Blome, a tenu, à cette occasion, à saluer le gouvernement tunisien pour son « engagement sans faille dans la coopération constructive et la recherche du consensus ». « Le débat sur la paix et la sécurité internationales dans des contextes fragiles présidé aujourd’hui par le président Kaïs Saïed est un excellent début » a-t-il ajouté.

M.B.Z