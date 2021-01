Ghedira : Ceux qui ont déjà contracté le Covid-19 sont concernés par la vaccination

Les personnes, ayant déjà contracté le Covid-19 et qui se sont rétablies, sont concernées par la vaccination, n’ayant pas acquis une immunité durable et pouvant être contaminées de nouveau, a affirmé le pneumologue et membre de la commission scientifique de lutte contre le Covid-19, Habib Ghedira.

M. Ghedira a indiqué, dans une déclaration à la Tap rapportée ce mercredi 6 janvier 2021, que les études scientifiques ne sont pas d’accord sur la controverse relative à la durée de l’immunité des convalescents ainsi que son efficacité contre une nouvelle contamination.

Il a, en outre, souligné que les expériences, menées à l'échelle mondiale dans la communauté médicale concernant la vaccination contre le Covid 19, ont prouvé qu'aucun effet secondaire n'a été enregistré sur les personnes qui ont été vaccinées. Et de préciser que les vaccins produits pour contrer le Covid-19 ont été réalisés en utilisant des techniques avancées qui garantissent la sécurité de la santé humaine.

Selon lui, la vaccination anti-Covid-19 n’entraine pas d'effets secondaires, à part quelques cas enregistrant de légers symptômes de sensibilité avec une douleur due à l’injection du vaccin.

