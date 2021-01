Wadii Jari : La décision du Comité olympique n'a aucun effet !

Le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jari, a commenté, dans un post partagé hier, mardi 5 janvier 2021, sur les réseaux sociaux, la décision du Comité national olympique tunisien (Cnot) de la suspendre de ses activités à la tête de la FTF.

« Cette décision n'a aucun effet juridique sur ma présidence de la Fédération, ni sur toute relation ou activité liée au football, au niveau national ou international, avec la FIFA ou la CAF. Nous avons eu deux correspondances avec ces structures les 23 novembre 2020 et 8 décembre 2020, confirmant qu'il n'y a pas d'effet ou de répercussion juridique d’une éventuelle décision du Comité Olympique ou de sa commission de valeurs et que si décision il y a, elle ne serait pas prise en compte. Le Cnot et sa commission de valeurs ne sont pas entièrement compétents » a-t-il affirmé.

« Je tiens à rassurer le président du Cnot, je n’ai pas l'intention de me présenter au Comité olympique pendant les 4 prochaines années. Aussi je réitère le message que j’ai partagé lors de mes apparitions médiatiques, étudiez et vous réussirez, travaillez et vous réussirez ... vous n’avez pas nécessairement besoin d’appartenir à une classe bourgeoise … je respecte tout le monde ... Je suis honoré par mes origines et la région d'où je viens ... et je respecte toutes les régions ... Je ressemble à 80% des Tunisiens » a-t-il conclu.

Le Cnot avait affirmé hier que Wadii Jari avait été reconnu coupable de violation de la charte olympique et des règlements du Comité international olympique (CIO) et de la Fédération internationale de football (Fifa).

Cette décision intervient, rappelons-le, suite à la plainte déposée à l’encontre de Wadii Jari par le Croissant sportif chebbien‎.

Le Cnot a ajouté que toutes les plaintes déposées à l’encontre du président de la FTF allaient, également, être remontées à la Fifa et au CIO.

M.B.Z