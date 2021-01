Rafik Abdessalem rappelle au président ses prérogatives

Rafik Abdessalem, gendre de Rached Ghannouchi, est venu au secours du chef du gouvernement ce mercredi 6 janvier 2021 à travers un post Facebook. Il rappelle ainsi que le limogeage du ministre de l’Intérieur n’est pas un crime qui exige des explications, mais une mesure ordinaire que prend le chef du gouvernement après évaluation objective du travail de son ministre.

« Quant au président de la République, poursuit Rafik Abdessalem, il a sa mission et ses prérogatives mentionnées dans la constitution. Il n’a pas besoin de nous crier au visage à chaque fois « je suis président, je suis le chef suprême des armées », parce qu’il l’est réellement. Sauf que le ministère de l’Intérieur n’est nullement dans ses prérogatives.

Rafik Abdessalem a ensuite rappelé que la constitution actuelle, malgré tous ses défauts, crée un équilibre et n’a pas mis le pouvoir entre les mains d’une seule personne ou une seule instance et c’est là le vrai sens de la liberté et de la démocratie.

R.B.H