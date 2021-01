Le nouveau Land Rover Defender, véhicule d’assistance au Dakar 2021

Le plus efficace et le plus résistant des Land Rover relève ce qui constitue l’ultime défi en matière de tout-terrain, avec deux Defender 110 d’assistance sur le Dakar 2021. Ce rallye est l’une des plus redoutables épreuves sportives au monde et deux exemplaires de série vont assurer l’assistance du team Bahrain Raid Xtreme (BRX), l’équipe structurée par Prodrive, tout au long des 7646 kilomètres du prochain Dakar.

Les deux nouveaux Defender 110 devront affronter des conditions extrêmes, traverser des déserts de dunes, de boue, et bien d’autres obstacles alors qu’ils transporteront des éléments vitaux, personnel et équipement, pour l’équipe et pour les pilotes. Parmi les équipages de BRX se trouvent le Français Sébastien Loeb Champion du Monde des rallyes à neuf reprises, et l’Espagnol Nani Roma, deux fois vainqueur du Dakar. Les deux Land-Rover, entièrement de série, constitueront aussi un soutien essentiel pour les membres de l’équipe, qui vont camper, manger et dormir à bord de leurs Defender P400 durant douze rudes étapes de désert.

Les deux exemplaires, couleur Indus Silver, sont animés par le six-cylindres en ligne essence Land Rover Ingenium de 400 chevaux, qui comporte la technologie d’hybridation légère MHEV. Ils sont équipés du Pack Explorer, qui comprend la galerie de toit Expedition Roof Rack, la prise d’air surélevée, les protections d’arches de roues, et les coffres extérieurs. De plus, une échelle déployable procure un accès facile à un rangement de toit, qui aidera à transporter tout le nécessaire pour BRX.

« Land Rover jouit d’un pedigree unique sur le Dakar, avec sa victoire lors de l’épreuve inaugurale en 1979, et ce rallye demeure le plus redoutable des bancs d’essai. Bien que les Defender ne soient pas inscrits en tant que concurrents, ils vont jouer un rôle crucial dans l’assistance du team en taillant leur route à travers des milliers de kilomètres de désert extrêmement difficiles. Le fait que ces véhicules soient absolument de série témoigne de l’efficacité et de la résistance de notre légendaire 4x4, qui a supporté le plus exigeant des programmes de développement et d’essais de toute notre histoire », a indiqué Finbar Mcfall, Jaguar Land Rover Customer Experience Director.

A travers ce rôle de véhicule d’assistance, les membres de l’équipe vont tester les qualités du Defender dans les conditions les plus extrêmes. Avec une capacité de charge supérieure à 900 kg et une charge maximale sur le toit, en roulant, de 168 kg, chacun des deux véhicules transportera équipements et vivres. La technologie de pointe Terrain Response 2 inclut pour la première fois au monde un système Terrain Response configurable, ce qui permettra aux conducteurs de régler leur véhicule le plus précisément possible en fonction de leurs propres préférences et selon la difficulté des conditions rencontrées.

« L’équipe peut être sûre que ses voitures d’assistance seront capables d’amener au prochain point de ravitaillement tout le matériel et les vivres nécessaires, quelles que soient les conditions. Le nouveau Defender prodigue une combinaison unique de performances en tout-terrain, de résistance aux traitements les plus rudes et de confort ; un alliage essentiel pour supporter les conditions imprévisibles du Dakar et passer de si longues journées au volant », a soutenu, pour sa part, Paul Howorth, Directeur D’equipe De Prodrive.

Dès sa présentation mondiale au Salon automobile de Francfort en 2019, Land Rover a enregistré un niveau de commandes sans précédent pour le Nouveau Defender. Une réussite confirmée par l’accueil de la critique : le nouveau Defender a d’ores et déjà reçu 28 prix internationaux.

Depuis ses débuts, Land Rover a également présenté sa très efficace gamme de six-cylindres en ligne Diesel Ingenium, avec la technologie d’hybridation légère MHEV ainsi que le très innovant P400e hybride rechargeable. Celui-ci offre une autonomie en mode 100 % électrique de 43 km et un niveau d’émissions de CO2 de 74 g/km.

Le nouveau Defender existe en versions 90, 110 et Hard Top, sa version utilitaire.

