Les raisons du limogeage de Taoufik Charfeddine

Hichem Mechichi a décidé aujourd’hui mardi 5 janvier 2021 de limoger son ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine sans donner une quelconque explication comme si le sujet ne nous concerne pas.

Business News a pu connaître les raisons, où une partie des raisons, ayant poussé le chef du gouvernement à limoger ainsi son ministre. D’après les données recueillies par Business News, M. Charfeddine a opéré plusieurs changements à la tête de différentes directions de la sûreté nationale.

On parle notamment des nominations de Sofien Rezgui à Nabeul, Hatem Zargouni au pôle antiterroriste, Iskander Moussa à la direction de la Sûreté des personnalités, Mokhtar Hammami et Bilel Manaï à l’inspection générale de la garde nationale... En tout, il y a une bonne dizaine de nominations et de mutations décidées par Taoufik Charfeddine.

Il y a cependant trois hics. Le premier est que M. Chrafeddine a publié l’ordonnance de ces nominations contre l’avis de son propre directeur de la Sûreté nationale, du directeur de la Garde nationale et des hauts gradés de son département.

Le deuxième hic, bien plus grave, est que Hichem Mechichi a refusé ces décisions et a informé son ministre de l’intérieur de ce refus. M. Charfeddine est revenu à la charge, mais Hichem Mechichi a insisté pour dire non.

Le troisième hic est que Taoufik Charfeddine a coordonné étroitement avec le palais de Carthage pour décider ces nominations. L’éventuel aval donné par Carthage lui a fait penser qu’il pouvait aller outre le refus donné par la Kasbah. Cela lui a coûté son poste.





Il n’est pas exclu qu’il y ait d’autres raisons derrière la décision de limogeage, nous ne manquerons pas d’en informer nos lecteurs.





R.B.H