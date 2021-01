En signe de solidarité avec Nabil Karoui, les élus Qalb Tounes en brassard blanc

Le président du bloc Qalb Tounes, Oussama Khelifi, a indiqué, en marge d'une conférence de presse tenue au Parlement mardi 5 janvier 2021, que les membres du bloc porteront un brassard blanc en signe de solidarité avec le président du parti Nabil Karoui contre lequel un mandat de dépôt a été émis le 24 décembre dernier.

Les élus Qalb Tounes ont appelé à la libération de Nabil Karoui tout en réclamant un « procès impartial ».

Le bloc parlementaire a discuté avec le secrétaire général de l'Union tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi et l’organisation I watch- la partie qui a déposé plainte contre Nabil Karoui- des détails du rapport des experts, d’après Oussama Khlifi.

M. Khelifi a souligné que son parti allait faire appel aux associations et organisations nationales et internationales pour lever le voile sur les lacunes et les dépassements dans le rapport des experts.

Oussama Khelifi estime qu’il n’y a pas de raison d’emprisonner Nabil Karoui tout au long du traitement de l’affaire dans la mesure où il ne représente aucun danger pour les citoyens.

I.M.