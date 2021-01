Les boursicoteurs s'arrachent la valeur Tunisair

A la Bourse de Tunis, il y a eu un effet immédiat à la nomination d’Olfa Hamdi à la tête de Tunisair : les boursicoteurs s’étaient arrachés depuis ce matin du mardi 5 janvier 2021 le titre Tunisair.

Ainsi, et à la fin de la séance, c’est le titre qui est en pole position du nombre de titres échangés avec 376.303 titres échangés. Tunisair caracole également dans la plus forte progression de la journée, s’accaparant la deuxième place du palmarès, avec une augmentation de 1,72% pour cette journée du mardi.

On notera dans ce cadre que sur l’ensemble de la journée, le Tunidex et le Tunidex 20 étaient en baisse respectivement de 0,59% et 0,67%. Tunisair a fait partie des huit titres qui ont enregistré une hausse contre 44 qui ont subi une baisse et dix qui ont stagné.