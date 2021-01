Rencontre entre Taboubi, Salwa Smaoui et une délégation de Qalb Tounes

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a accueilli lundi 4 janvier 2021 au siège de la Centrale syndicale une délégation de Qalb Tounes accompagnée de Salwa Smaoui, l’épouse de son président Nabil Karoui.

La délégation était composée du président du bloc parlementaire du parti Oussama Khelifi, de l’élue et première vice-présidente du parlement Samira Chaouachi, du frère de Nabil Karoui et député Ghazi Karoui et du député Yadh Elloumi.

L’entretien a été consacré au dossier de leur président Nabil Karoui qui fait l’objet d’une arrestation préventive dans le cadre d’une affaire de suspicion de corruption et blanchiment d’argent, depuis le 24 décembre dernier.

Pour rappel, M. Karoui avait fait l'objet, en 2019, d'une arrestation préventive dans le cadre de cette affaire, puis libéré en octobre 2019 jusqu’au parachèvement des investigations ordonnées par le juge d’instruction.

