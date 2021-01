Le Tribunal administratif se prononce en faveur du maintien de Béchir Akremi à son poste de procureur de la République

Le magistrat Béchir Akremi a remporté son recours en faveur de son maintien à son poste de procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis.

La nouvelle a été confirmée, samedi 2 janvier 2021, par le porte-parole du Tribunal administratif, Imed Ghabri, dans une intervention sur les ondes de Radio Med.

Le Tribunal administratif a rendu son verdict en faveur de Béchir Akremi, jeudi 31 démembre 2020, selon M. Ghabri, déboutant ainsi la décision du Conseil supérieur de la magistrature.

D’après les dispositions de la Loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), cet organe est, entre autres, en charge des mouvements ainsi que des sanctions, appliqués aux magistrats

Béchir Akremi a, rappelons-le, été muté, en août lors du dernier mouvement dans le corps des magistrats, au poste d’avocat général chargé des affaires pénales.

On notera toutefois qu’une vive polémique a suivi la mutation du procureur de la République Béchir Akermi, et son exercice à la tête du ministère public a fait l’objet de plusieurs controverses. C’est dire que le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a souvent épinglé son traitement du dossier des assassinats politiques, allant même jusqu’à l’accuser de complicité, et d’être proche du mouvement Ennahdha.

D’ailleurs, plusieurs plaintes ont été déposées à son encontre. Son collègue, Taieb Rached, premier président de la Cour de Cassation a, également, rappelé ces affaires.

Par ailleurs, plusieurs parties, sont en faveur de son maintien à son poste et ont contesté sa mutation comme l’Association des magistrats Tunisiens.

Aujourd’hui, le verdict rendu par le Tribunal administratif est un jugement de première instance et n’est pas une décision irrévocable et le Conseil de l’ordre judiciaire relevant du conseil supérieur de la magistrature peut faire appel de ce jugement.

N.J.