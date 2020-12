Le ministre tunisien des Affaires étrangères et son homologue libyen discutent des relations bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, s’est entretenu par téléphone, mardi 29 décembre 2020, avec son homologue libyen, Mohamed Taher Siala, lit-on dans un communiqué du ministère.

Les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays ainsi que des derniers développements en Libye à la lumière des efforts régionaux et internationaux visant à pousser vers la paix.

Le ministre libyen a, à l’occasion, salué la volonté du président de la République, Kaïs Saïed, ainsi que le rôle de la Tunisie dans l’instauration de la paix en Libye, rappelant sa contribution positive dans le dialogue qui a réuni les différentes factions libyennes sous l’égide des Nations unies à Tunis.

Au terme des pourparlers inter-libyens qui se sont tenus en Tunisie au mois de novembre, les parties au conflit ont convenu d’organiser des élections nationales libyennes le 24 décembre 2021.

M. Siala a, également, applaudi la décision tunisienne de rouvrir les frontières aériennes avec la Libye afin de redynamiser les transactions commerciales entre les deux pays et fluidifier davantage les flux passagers.

Le ministre libyen a, par ailleurs, invité son homologue tunisien à se rendre à Tripoli pour une visite visant à approfondir les discussions autour des questions d’intérêt commun.

Othman Jerandi a, lui, renouvelé la solidarité de la Tunisie envers la Libye et a rappelé sa position en faveur d’une solution politique à la crise, soulignant que la Tunisie était toujours disponible pour consolider les efforts visant à réinstaurer la stabilité et la sécurité et veiller à la prospérité des frères libyens.

N.J.