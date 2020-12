Les rapports des élections de 2018 et 2019 présentés au président de la République

Reçu au palais de Carthage mardi 29 décembre 2020, le premier président du Tribunal administratif, Abdessalem Mehdi Grissia, a présenté au président de la République, Kaïs Saïed les rapports du tribunal pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi que les rapports sur les élections municipales de 2018 et les législatives et présidentielle de 2019.

Dans un communiqué publié à l’occasion, la présidence de la République a indiqué que le M. Grissia avait communiqué au président de la République – en plus des détails des activités des instances juridiques – les préoccupations des juges administratifs ainsi que leurs aspirations à une meilleure situation en termes de conditions de travail pour davantage d’efficacité.

Il a, également, informé Kaïs Saïed de l’évolution de l’élaboration du Code de la justice administrative, selon la même source.

Le président de la République a, aussi, reçu, en ce mardi, le président de la commission nationale de lutte contre le terrorisme, Mounir Ksiksi. Celui-ci a présenté au locataire de Carthage le rapport de la commission pour la période 2016 – 2019.

N.J.