Ahmed Néjib Chebbi : la Tunisie a besoin d’un changement de politiques et non de personnes

L’homme politique et dirigeant du mouvement Amal ; Ahmed Néjib Chebbi a publié un statut, ce mardi 29 décembre 2020, pour revenir sur la situation économique et politique dans le pays, considérant que la Tunisie a besoin d’un changement de politiques et non de personnes.

« La Tunisie a-t-elle besoin d’un changement gouvernemental ou de politiques permettant de stopper l’hémorragie des finances publiques à travers des réformes structurelles à moyen terme et à reprendre les équilibres extérieurs, commerciaux et financiers ? Le changement des personnes permettra-t-il de réaliser ses objectifs urgents ou bien il est nécessaire de tenir un congrès national de salut pour mettre en place une feuille de route qui sera appliquée par le gouvernement avec l’aval de la société civile.

La Tunisie n’a pas besoin d’un changement de personnes, mais d’un changement de politiques. Hichem Mechichi pense-t-il à ce qui profite aux gens ou s’est-il inscrit dans le jeu des partis et dans le tiraillement destructeur entre Rached Ghannouchi et Kaïs Saïed ? Seul Hichem Mechichi détient la réponse et assume la responsabilité de ses choix. En attendant, le citoyen appréhende l’avenir avec inquiétude », écrit-il en substance.

S.H