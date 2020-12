Une réunion de la Choura décisive pour Ennahdha

Le conseil de la Choura, instance dirigeante du parti Ennahdha, doit se réunir jeudi 31 décembre 2020. Il s’agira d’examiner la composition du bureau exécutif du parti. Rappelons que Rached Ghannouchi avait dissous le bureau exécutif le 11 mai 2020.

Au vu des dissensions intestines qui traversent actuellement le parti, il ne sera pas aisé de former le bureau exécutif. Aussi bien le « clan Ghannouchi » que le « groupe des cent » ont en ligne de mire le congrès du parti qui devait avoir lieu en 2020. Le bureau exécutif joue un rôle important au vu de cette échéance.

Les efforts semblent se diriger vers un bureau exécutif consensuel qui permettrait de garantir un certain équilibre entre les deux factions prédominantes du parti. Le but étant de régler les problèmes internes au cours du 11ème congrès du parti. Rached Ghannouchi s’était engagé à respecter le règlement intérieur du parti et à ne pas présenter sa candidature à la tête du parti.

S.F