Le Groupe Zouari parraine deux équipes de football junior à Sousse

Le groupe Zouari a signé ce lundi 28 décembre 2020, deux contrats de parrainage avec deux équipes junior locales de football, à savoir l’Hirondelle sportive de Kalaâ Kebira et le Croissant Sportif de Akouda de football junior.

L’élu et président du Groupe, Hafedh Zouari, a précisé que le Groupe Zouari a assuré la fourniture des équipements sportifs et des tenues nécessaires pour démarrer avec succès la saison sportive, en plus de fournir le soutien nécessaire tout au long de la saison.

M.B.Z