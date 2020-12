Le PDL adresse une copie de sa charte politique aux partis et aux organisations nationales

Le bloc parlementaire du PDL a annoncé, ce lundi 28 décembre 2020, qu’il a adressé aux autres blocs parlementaires ainsi qu’aux organisations nationales une copie du projet de la charte politique sous le slogan « la rectification de la trajectoire ».

Le bloc parlementaire affirme que toutes forces ayant reçu ce projet peuvent le consulter, l’adopter et le signer tout en le considérant comme une sorte de convention cadre pour l’action politique et associative pour la période à venir.

Le bloc ajoute que la charte est mise à la disposition de toutes les forces politiques civiles non représentées au Parlement et des instances convaincues par les objectifs et les principes proposés par « la révolution des lumières ».

S.H