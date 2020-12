Gat Assurances élue « Meilleure Assurance Automobile » au Volant d’Or 2020

Une belle consécration pour Gat Assurances qui se distingue à nouveau en clôturant l’année 2020 avec le titre de « Meilleure Assurance Automobile » en Tunisie, décernée par Le Volant d’Or 2020 organisé par Tunisie Auto.

Cette récompense a été obtenue suite à un large sondage bien ciblé. Ce titre national, reflet de la satisfaction des assurés, vient récompenser les efforts et les innovations déployés par les équipes de Gat Assurances pour offrir à leurs clients des solutions d’assurance automobile adaptées à leurs besoins.

Cette distinction illustre la montée en puissance de la qualité des services réservés aux assurés en automobile de Gat Assurances, tels que la voiture de remplacement, le suivi du remboursement sur une plateforme dédiée ou encore la prise en charge intégrale des frais de réparation...

La stratégie définie par M. Mohamed DKHILI, Président Directeur Général de Gat Assurances a toujours mis en exergue l’engagement et la mobilisation des différentes équipes autour du service-client.

Il déclare à ce propos : « Nous sommes fiers d’avoir été choisis comme Meilleure Assurance Automobile. Cela confirme une fois de plus que nous répondons efficacement aux attentes de nos clients tout en faisant face aux challenges du marché. La meilleure assurance se définit comme celle qui offre les meilleures garanties et le meilleur service au juste prix. Ainsi, Gat Assurances ne cesse d’affiner sa stratégie et ses efforts pour anticiper les besoins de ses clients et leur offrir des services innovants qui facilitent leur quotidien. De plus, nos équipes se font un devoir d’offrir à nos assurés, un accueil professionnel basé sur la confiance et la convivialité»

A ce titre, rappelons que Gat Assurances a été désignée « Meilleur service client en 2019 » et qu’elle a été citée par le magazine Jeune Afrique parmi les 100 premières assurances africaines.