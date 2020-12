Hichem Meddeb : Le jour viendra où nous coloniserons la France !

Le Colonel major en retraite et conseiller chargé de la stratégie sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme Hichem Meddeb a partagé dimanche 27 décembre 2020, une vidéo qui a largement suscité des moqueries sur les réseaux sociaux, parlant d’une « colonisation de la France par la Tunisie ». Notons qu’il s’agit de l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur sous la Troïka.

«Le jour viendra où nous pourrons coloniser toute la France. Nous avons déjà colonisé le sud de la France (…) le jour viendra où nous pourrons coloniser Paris et le château de Versailles serait l’ambassade de Tunisie en France. A ce moment-là, nous allons traiter le mieux possible les Français et contribuer à la relance de la France », dit-il.

I.M.