Fadhel Kraïem : Le système « Sajalni » verra le jour en janvier 2021

Le ministre des Technologies de l’information et de la Communication (Tic) Fadhel Kraïem est intervenu lundi 28 décembre 2020 dans l’émission « Yaoum Said » de Hatem Ben Amara sur les ondes de la Radio nationale pour revenir sur le lancement du système « Sajalni » d'enregistrement central de l'identifiant unique des équipements mobiles.

Fadhel Kraïem a fait savoir que le système "Sajalni" devrait voir le jour lundi 4 janvier 2021. Ce système contribue à « lutter contre l'utilisation des appareils mobiles volés sur le marché parallèle et en limiter les répercussions », d’après le ministre.

Outre la réduction du vol d’appareils mobiles, la mise en œuvre de ce système permet de renforcer la protection des consommateurs en termes de santé, de sécurité et de qualité des appareils usagés en limitant l'utilisation des appareils mobiles non conformes aux spécifications techniques définies par le Centre d'Etudes et de Recherche en Communication, indique le ministre.

Fadhel Kraïem a ajouté que le système « Sajalni » vise également à réduire le phénomène de contrebande et de contrefaçon d'appareils mobiles et limiter les effets de l'économie parallèle, tout en soulignant que 60% des téléphones vendus en Tunisie en 2020 proviennent du marché parallèle.

I.M.