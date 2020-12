Les internautes dénoncent la dégradation des femmes dans des émissions de TV

Plusieurs internautes ont crié au scandale, dénonçant une énième rubrique jugée insultante pour les femmes, passée à la télévision lors d’une émission à grand audimat.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont, aujourd'hui dimanche 27 décembre 2020, massivement partagé des extraits de l’émission Dima Labess sur la chaîne Attessia, montrant deux invitées participant à un jeu ayant une allusion sexuelle flagrante.

Ces images (que nous préférons ne pas publier) ont, donc, fusé sur la toile, accompagnées de messages de condamnation et de révolte face à ce qui a été qualifié d'"instrumentalisation de la femme, réduite à un simple objet sexuel".

"Le but étant d’augmenter le taux d’audience et les recettes publicitaires en dépit de toute éthique ou morale et sans se soucier de la dignité des participantes", peut-on lire dans les commentaires.

Les internautes ont, par ailleurs, critiqué les insultes qui pullulent sur la toile en réaction à ces émissions, appelant les téléspectateurs à, tout simplement, boycotter ce genre de programmes.

S.H