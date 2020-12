Est-il autorisé de se déplacer entre les régions pour les fêtes de fin d’année ?

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Malgré le contexte épidémique et les restrictions imposées par le gouvernement, les agences de voyage ont poursuivi les campagnes annonçant les dates des soirées sur les réseaux sociaux.

Certaines agences ont même affirmé qu’il est, désormais, possible de se déplacer entre les régions en présentant les vouchers en guise de justificatifs aux autorités chargées du contrôle. Cette mesure a suscité l’étonnement des Tunisiens, puisque le ministère de la Santé avait annoncé que les déplacements sont interdits tenant compte de la rapidité de la propagation du virus.

Or vérification faite par BN Check, ces informations sont complètement erronées. En effet, le porte-parole officiel du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni a assuré dans une déclaration à BN Check, qu’il est strictement interdit de se déplacer entre les régions, et que la Saint Sylvestre n’est pas exemptée de cette mesure.

Il a, également, précisé que les déplacements sont uniquement autorisés pour les personnes détenant une autorisation de travail, les urgences médicales et ceux devant se rendre aux tribunaux. « Les déplacements entre les régions sont interdits, tout comme les manifestations et les festivités publiques. Il n’y aura aucune clémence dans l’application dans cette mesure. D’ailleurs, 13819 infractions au couvre-feu et 12345 infractions au déplacement entre les régions ont été enregistrées du 5 octobre au 24 décembre. ».

Rappelons que le ministre de la Santé Faouzi Mehdi avait annoncé le 22 décembre 2020, les recommandations du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, notamment en ce qui concerne l'interdiction des fêtes de fin d'année pour le 31 décembre courant. Le ministère a également décidé de prolonger les mesures anti-Covid jusqu'au 15 janvier 2021, en maintenant le couvre-feu et l'interdiction des déplacements entre les régions.

S.H