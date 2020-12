Covid-19 - Emmanuel Macron annonce le démarrage de la campagne de vaccination en France

Le président français a annoncé, ce dimanche 27 décembre 2020, le démarrage de la campagne de vaccination en France et en Europe.

Soulignant que le vaccin n'est pas obligatoire, Emmanuel Macron a incité ses concitoyens à faire confiance aux chercheurs et à la science en s’exprimant dans ces termes : « Nous avons une nouvelle arme contre le virus : le vaccin. Tenir ensemble, encore.

Après le feu vert des autorités de santé, la campagne de vaccination commence dès aujourd’hui, en France comme en Europe.

Première étape de la campagne de vaccination : les personnes âgées qui vivent en collectivité ainsi que les professionnels de santé vulnérables. Passons le message à nos aïeuls, protégeons-les en priorité. Le vaccin est intégralement pris en charge. Aucuns frais ne sont à avancer. Soyons fiers de notre système de santé.

Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider. ».

En Tunisie, cinq millions de doses de vaccin anti-Covid-19 ont été commandées, d'après le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi.

Les laboratoires Pfizer/BioNTech ont annoncé, ce mardi 15 décembre 2020, dans un communiqué dont Business News a reçu une copie, la conclusion d’un accord avec le ministère de la Santé pour l’import du vaccin anti-Covid-19 potentiel, BNT162. Selon ce même communiqué, le vaccin sera remis aux autorités tunisiennes, à leur demande, au cours de 2021, et ceci après qu’il ait reçu les autorisations nécessaires des autorités locales.

S.H