Nissaf Ben Alaya : Nous sommes en pleine poussée épidémique !

La porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, était l’invitée de l’émission « Yaoum Said » diffusée vendredi 25 décembre 2020 sur les ondes de la Radio nationale pour revenir sur les derniers développements de la situation épidémiologique en Tunisie.

Notons que l’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle souche du coronavirus SARS-CoV-2, 70 % plus contagieuse que les autres selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), inquiète les épidémiologistes du monde entier.

La porte-parole du ministère a souligné que la nouvelle souche « virulente» n’avait pas encore été détectée sur le territoire tunisien.

Les données concernant cette nouvelle souche préoccupent les chercheurs et les équipes des laboratoires (l’Institut Pasteur de Tunis, les laboratoires miliaires, de Sousse et de Sfax) indique Nissaf Ben Alaya, notamment parce qu’ « elle peut se propager plus rapidement que la souche précédente ».

D’après Nissaf Ben Alaya, « il n’y a en revanche aucune affirmation par rapport à la gravité de la maladie et les facteurs associés à la propagation du virus (le non-respect des mesures préventives, le climat…etc) », même si ce point fait actuellement l’objet de recherches.

« Nous avons suspendu les liaisons avec le Royaume-Uni ainsi que les autres pays touchés par la nouvelle souche, comme l’Afrique du Sud, l’Australie et le Danemark, par principe de précaution », a précisé la porte-parole du ministère soulignant que l’isolement et le test PCR restent performants pour diagnostiquer cette nouvelle souche.

« Après la propagation du virus, il est vain de décréter le confinement général. Donc il n'y a pas de raison de penser que les mesures du couvre-feu, les déplacements limités entre les villes étaient moins efficaces pour lutter contre la propagation du virus », a-t-elle martelé.

« Nous sommes en pleine poussée épidémique et nous devons respecter rigoureusement les mesures préventives jusqu’à ce qu’un vaccin soit déployé », a lancé l’experte déplorant « un relâchement dans l’application des protocoles sanitaires ».

I.M.