Le directeur général de la CPG Ali Khemili n'a pas été arrêté

La compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a démenti, dans un communiqué publié ce jeudi 24 décembre 2020, sur sa page officielle, la rumeur sur l’arrestation de son directeur général, Ali Khemili, pour corruption.

"Des rumeurs de nature à toucher à l'intégrité des personnes et envenimer le climat au sein de la compagnie à l'heure où elle fait face à des défis économiques et sociaux au niveau régional et national", note le communiqué.

La rumeur a été partagée aujourd’hui sur certaines pages locales et relayée par de nombreux internautes. Il s'agit donc d'une intox.

















M.B.Z