Fin de la grève des juges, le syndicat des magistrats signe un accord avec la présidence du gouvernement

Le syndicat des magistrats tunisiens (SMT) a signé ce jeudi 24 décembre 2020, un accord avec la présidence du gouvernement et a annoncé, à cette occasion, la fin de la grève des juges à partir de demain.

La secrétaire générale du Syndicat, Amira Amri, a déclaré que l'accord est une réalisation historique pour l'Etat tunisien et l'aboutissement des luttes des juges tunisiens qui ont revendiqué leurs droits légitimes pour consacrer les principes de l'indépendance de la justice et de l'Etat de droit et des institutions, indiquant que les structures judiciaires ont trouvé des oreilles attentives et une sincère volonté de la part du gouvernement lors de ces négociations.

On rappellera que la présidence du gouvernement avait déjà signé un accord avec l’Association des magistrats tunisiens qui avait alors annoncé la fin de la grève des juges. Le SMT a refusé les termes de cet accord et condamné son éviction des négociations, maintenant ainsi la grève.

M.B.Z