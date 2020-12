Yadh Elloumi : Attayar a reçu en primeur les conclusions d’expertise dans le dossier Karoui

Le député de Qalb Tounes, Yadh Elloumi, a considéré que « l’affaire de Nabil Karoui était une affaire politique par excellence », en mettant en relief le fait que le parti Attayar avait reçu en primeur les conclusions des rapports d’expertise.

A lire également Mandat de dépôt à l’encontre de Nabil Karoui

Invité ce jeudi 24 décembre 2020 sur Radio Med, M. Elloumi a estimé que « Nabil Karoui était une victime d’une grande escalade politique et médiatique », en martelant que le président de Qalb Tounes avait droit à un procès équitable.

Il a révélé qu’une partie des résultats d’expertise, dans l’affaire de suspicion de blanchiment d’argent de Nabil Karoui, avait été fuitée par les leaders d’Attayar, avec pour preuve les chiffres relatifs au dossier présentés récemment par le président du bloc Mohamed Ammar.

L’élu a soutenu que les rapports d’expertise n’étaient pas exemptés d'erreurs. Et de déclarer que les plaidoiries se feront dans les tribunaux, un comité de défense étant chargé de défendre Nabil Karoui et son emprisonnement étant loi d’être un verdict final.

Yadh Elloumi a assuré qu’il commenterait les rapports d’expertise en sa qualité d’expert-comptable, en soutenant qu’il disposait de preuves selon lesquelles les rapports précités regorgeaient d’erreurs matérielles, notamment en ce qui concerne la révision fiscale. Et de préciser que les rapports seront lus oralement.

« Nabil Karoui sera relâché. Mon ami est un homme fort et notre rôle est de le soutenir via ses avocats et de ne pas laisser les gens poursuivre leur cabale ! », a-t-il affirmé.

Un mandat de dépôt a été émis, ce jeudi 24 décembre 2020, à l’encontre de Nabil Karoui, président de Qalb Tounes.

Plutôt dans la journée, M. Karoui avait été convoqué par le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier où il a été entendu dans l’affaire de suspicion de corruption et de blanchiment d’argent.

« Serait-ce les prémices d’une libération de la justice du joug des politiciens ? », avait commenté Hichem Ajbouni.

A lire également Mandat de dépôt contre Nabil Karoui : les réactions politiques

I.N