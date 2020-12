Covid-19 : Les nouvelles mesures sanitaires imposées aux voyageurs arrivant en Tunisie

Le ministère de la Santé a publié les mesures sanitaires à adopter pour les voyageurs arrivant sur le sol tunisien de certains pays européens, vu les nouveaux développements en ce qui concerne la pandémie et la nouvelle souche du Covid-19 découverte au Royaume-Uni.

Selon le communiqué, retiré pour modification et republié ce jeudi 24 décembre 2020, les visiteurs de la Tunisie, venant de pays qui n’ont pas la nouvelle souche, devront être munis d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures, s’engager à effectuer un confinement de 14 jours à leur domicile ou dans un hôtel de leur choix et à leurs frais, réservé à cet effet. Ils pourront refaire le test RT-PCR au bout du septième jour à leur frais pour ceux qui désirent la levée du confinement.

Pour ceux qui développeront des symptômes pendant le confinement, les autorités sanitaires régionales effectueront un test RT-PCR à la charge de l’Etat et prendront les mesures nécessaires.

Pour les personnes arrivant de pays où la nouvelle souche du Covid-19 a été détectée et qui sont parties en voyage avant la suspension des vols, ou celles autorisées à entrer au pays pour des raisons sanitaires, professionnelles ou familiales, elles devront observer pratiquement les mêmes règles que les autres, à part se soumettre à un test rapide TDR-Antigène à leur arrivée au point de passage.

Si ce test est positif, elles seront conduites vers un centre de confinement. Si le test est négatif, elles devront observer un confinement de 14 jours dans un hôtel réservé à cet effet. Ce confinement pourra être écourté au bout du septième jour, si elles effectuent un test RT-PCR s’avérant négatif.

Pour rappeler, la Tunisie avait annoncé lundi 21 décembre 2020, la suspension jusqu’à un nouvel avis, de tous les vols à destination ou en provenance, reliant les aéroports tunisiens à ceux du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et de l’Australie. Idem, les visiteurs qui ont séjourné dans ces pays ou qui y ont été de passage, ne seront pas acceptés sur le territoire tunisien.

Aujourd’hui, le pays a suspendu les liaisons aériennes avec le Danemark.

Cette décision a été prise suite à l’apparition d’une variante découverte au Royaume-Uni et qui serait, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, 40% à 70% plus contagieuse et qui serait responsable d’une envolée du nombre de cas dans le pays.

Le directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, avait soutenu que le vaccin demeurait efficace contre la nouvelle souche du Covid-19.

I.N