Abir Moussi annonce le lancement d'une nouvelle charte politique pour sauver la Tunisie

La présidente du Parti destourien libre (PDL) et de son bloc parlementaire, Abir Moussi, a tenu, ce jeudi 24 décembre 2020, une conférence de presse, lors de laquelle elle a critiqué l’initiative de l’UGTT et proposé la signature d’une charte.

Cette initiative entre dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des "déchets politiques. Le paysage politique inclut aujourd'hui ces "déchets" et le peuple tunisien ne veut plus les voir. L’objectif de cette initiative est de blanchir cette classe et l'impliquer dans le dialogue national », a déclaré Mme Moussi.

« En faisant participer Ennahdha, l’une des composantes essentielles des anciens gouvernements qui ont échoué, la centrale syndicale ne fait que reproduire et recycler les échecs de ce mouvement », a-t-elle martelé.

Elle s’est demandé si Ennahdha remplissait les critères fixés par l’UGTT, en ce qui concerne les parties qui pourront participer à leur initiative.

« En théorie, les objectifs fixés dans l’initiative sont ceux que défend le PDL, mais dans la pratique, nous sommes bien loin du compte », a-t-elle estimé.

Abir Moussi propose ainsi aux forces vives (partis politiques, blocs parlementaires, organisations nationales et associations) du pays de signer un projet de charte politique que le PDL a mis en place.

La charte veut poser les premières pierres d'une République civile, sociale, ayant une souveraineté nationale et où il n’y aura pas de place pour l'Islam politique.

La présidente du PDL propose plusieurs autres chantiers dont la révision de la loi des collectivités locales et dénonce dans ce cadre les pratiques du maire du Kram, le choix des membres de la Cour constitutionnelle, le choix des membres de l’Isie, la révision de la Constitution et la mise en place d’un nouveau régime, l’équilibre budgétaire du pays, la dette, les entreprises publiques, etc.

Le gouvernement aura de nouveaux soutiens politiques. Mme Moussi pourra compter jusqu’à 130 élus (PDL, la Réforme nationale, Tahya Tounes, bloc démocrate, le bloc national, Qalb Tounes outre des indépendants)

I.N