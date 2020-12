Une vingtaine d’artistes tunisiens reprennent « We Are The World »

Une vingtaine de chanteurs tunisiens ont repris la célèbre chanson « We Are The World ». Chacun, depuis son domicile, a célébré l’amour et la paix.

Le collectif de chanteurs est composé de :

- Mehdi Affes

- Hamdi Ben Braham

- Nyzeuh Nizar Mo

- Oumaïma Issaoui

- Hassen Doss

- Sarah Belabed

- Sarah Hajem

- Yosri Haribi

- Omar Trabelsi

- Sedik Sahraoui

- Ryma Nakkach

- Selim Becha

- Zaher Ben Abdallah

- Amine Chivu

- Ahmed Gharbi

- Mehdi Jalel

- Firas Touil

- Skander Essais

- Lotfi Garby's

Il convient de rappeler que « We Are The World » est une chanson caritative. La version originale a été réalisée par un groupe d’artistes « USA for Africa » en 1985. Elle a été ensuite reprise par plusieurs artistes, notamment le roi de la Pop, Michael Jackson.

N.J.