Abdelaziz Essid : L’affaire de Sami Fehri fait l’exception en cette période de grève !

Les rebondissements dans l’affaire de Sami Fehri n’en finissent pas. Son avocat Abdelaziz Essid a fait part, ce mercredi 23 décembre 2020 dans un post Facebook, d’un nouvel épisode qu'il qualifie de burlesque.

Alors que le service judiciaire est à l’arrêt depuis plusieurs semaines à cause de la grève des magistrats et des greffiers, Me Essid a été invité en urgence par le chef des greffiers de la Cour d’appel de Tunis, où il lui a remis un avis et une copie d’un jugement concernant l’affaire de Sami Fehri.

Abdelaziz Essid a indiqué, dans ce même post, qu’il a exprimé son étonnement face à cette situation.

« Vous êtes en grève et vous n’acceptez aucune exception. (…) alors pourquoi l’unique exception dans tous les tribunaux du pays serait l’affaire de Sami Fehri ? », a-t-il interrogé le greffier qui a répondu qu’« il s’agit de directives ! ».

En réponse, le premier substitut du procureur général près la Cour d’appel de Tunis et son porte-parole, Habib Torkhani, a expliqué à Mosaïque Fm que la cour a appliqué ce mercredi les procédures judiciaires nécessaires pour l’appel en cassation présenté par l’avocat de Sami Fehri, en ce qui concerne la décision de la chambre des mises en accusation dans l’affaire qui le concerne.

Pour rappeler, l’animateur télé est emprisonné depuis fin 2019. Tous ses recours ont été rejetés. Sa comparution le 2 juin dernier devant la cour de cassation de Tunis, s’est aussi soldée par un échec, son recours contre le mandat de dépôt émis à son encontre ayant été rejeté.

I.N