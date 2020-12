Nissaf Ben Alaya : Certains présentent des PCR falsifiés à leur arrivée en Tunisie !

La porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya a indiqué dans une déclaration à Shems Fm, ce mardi 22 décembre 2020, que « cette année est exceptionnelle et que nous n’allons rien perdre si nous ne célèbrerons pas les fêtes d’année. En revanche, nous allons beaucoup perdre si nous poursuivons le laxisme et la nonchalance ».

Nissaf Ben Alaya a affirmé que les jeunes présentent, pas mal de fois, une forme asymptomatique, ce qui est plus dangereux dans la propagation de maladie, et peuvent ainsi contaminer les personnes les plus âgées. Elle a souligné, également, que certains jeunes développent une forme sévère de la maladie, et que ceci est valable pour les enfants. « Ainsi, tout le monde, sans exception est tenu de respecter les gestes barrières et les mesures préventives ».

Dans un autre contexte, elle a confirmé les informations selon lesquelles certains voyageurs présentent à leur arrivée sur le territoire tunisien des tests PCR falsifiés. « Nous avons découvert ce genre de dépassements. Les personnes concernées sont, donc, placées en isolement obligatoire. Elles sont soumises à des tests PCR par la suite. Elles peuvent quitter l’isolement si elles ne sont pas contaminées ».

S.H