Faouzi Mehdi souligne la gravité de la situation épidémiologique

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a indiqué, ce mardi 22 décembre 2020, lors d’une conférence de presse, que toutes les mesures sanitaires en vigueur actuellement seront maintenues jusqu’au 15 janvier 2021, après avoir dressé un état des lieux de la situation épidémiologique.

Dans un premier temps, le ministre de la Santé a assuré que la Tunisie connait une propagation rapide du virus et une hausse des contaminations communautaires.

« Nous avons enregistré 4237 décès, dont 1430 décès au mois d’octobre, soit une moyenne de 47 décès par jour, 1592 décès au mois de novembre soit une moyenne de 56 décès par jour, et 830 décès au mois de décembre jusqu’à hier, soit 40 décès par jour. La baisse du nombre de décès revient aux mesures sanitaires, mais depuis quelques jours, nous avons constaté un laxisme au niveau de l’application des mesures préventives. Nous avons plus de 120.000 contaminations, et une hausse exponentielle des contaminations dans plusieurs régions ».

Le ministre de la Santé a indiqué que la lutte contre la propagation du virus est la responsabilité de tous les citoyens, soulignant que le ministère déploie tous les efforts nécessaires pour maintenir le système sanitaire en terme de prise en charge des patients.

Et d’ajouter que la commission scientifique s’est réunie en urgence tenant compte de l’apparition d’une nouvelle du virus, à l’issue de laquelle elle a émis une série de mesures qu’elle a soumis au chef du gouvernement.

Ainsi, il a été décidé de maintenir le couvre-feu, interdire les déplacements entre les régions et les rassemblements publics et privés. Il a ajouté, également, que les fêtes de fin d’année sont interdites, soulignant la nécessité du respect des protocoles sanitaires.

Par ailleurs, le directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a indiqué que le vaccin actuel est efficace contre la nouvelle souche du virus et que les personnes ayant déjà été contaminées restent immunisées contre cette nouvelle souche.

Ayant repris la parole, le ministre de la Santé a confirmé les remarques des journalistes présents à la conférence, indiquant que l’interdiction des déplacements entre les régions n’est pas respectée comme il faut, tout comme le reste des mesures sanitaires.

