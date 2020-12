Ministère de la Santé : Maintien du couvre-feu et interdiction des fêtes de fin d'année

Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a annoncé ce soir, mardi 22 décembre 2020, les recommandations du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, notamment en ce qui concerne l'interdiction des fêtes de fin d'année pour le 31 décembre courant.





Le ministère a également décidé de prolonger les mesures anti-Covid jusqu'au 15 janvier 2021, en maintenant le couvre-feu et l'interdiction des déplacements entre les régions.

Le comité scientifique qui s’est réuni en urgence hier, lundi 21 décembre 2020, a émis un certain nombre de recommandations à la lumière de la situation sanitaire mondiale et nationale et notamment après la découverte d'une nouvelle souche de virus, beaucoup plus contagieux, dans certains pays.

R.B.H