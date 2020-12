Sonede : Perturbations et coupures d’eau dans de nombreuses zones de la capitale

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, ce mardi 22 décembre 2020, qu’elle a programmé des travaux de maintenance au niveau du canal principal au niveau de Ksar Saïd à Tunis.

Ces travaux vont engendrer des perturbations et coupures d’eau à partir du jeudi 24 décembre 2020, à 9h, dans les délégations de l’Ariana, la Soukra, Raoued, Ennasr 1 et 2, les Jardins d’El Menzah 1 et 2, Menzah 9, Menzah 9C, Menzah 7bis, Manar 1 et le campus universitaire, la zone supérieure d’El Manar 2, Nord Hilton, le quartier Erromana à Ras Tabia, Hay Errafeha Mnihla et Omrane supérieur.

La Sonede précise que la reprise en approvisionnement se fera graduellement à partir du vendredi 25 décembre à 14h.

M.B.Z