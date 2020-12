Entrée en bourse de la société Assurances Maghrebia : performances et perspectives en chiffres

A l’occasion de son entrée en Bourse, la société Assurances Maghrebia a organisé, lundi 21 décembre 2020, une communication financière tenue à l’hôtel Paris aux Berges du Lac, en présence notamment du président du Conseil d’administration de la société Mohamed Nabil Essassi et du directeur général Habib Ben Hassine.

Maghrebia, filiale d’Ufi Group, est le troisième groupe d’assurances de la place en termes de part de marché. Elle s’est accaparée en 2019 de 9,7% de part de marché. Créée en 1973 par Abdelaziz Essassi, la société a su structurer ses activités et développer une offre complète de produits adaptés aux risques des particuliers et des entreprises, a affirmé le président du conseil d’administration.

Maghrebia est un groupe d'assurances et de réassurance de renommée. Le portefeuille de la branche non-vie est caractérisé par une répartition égalitaire : en effet, pas de grande dispersion entre les branches Auto (33%), Santé (35%) et IRDS (29%). Cette distribution, presque égalitaire, entre ces trois branches distingue la société des autres compagnies qui présentent généralement une domination de la branche Auto, a soutenu M. Ben Hassine.

A noter que les produits de Maghrebia sont distribués sur le territoire tunisien grâce à 83 agences, 83 producteurs en assurances vie, 38 courtiers, 8 bureaux directs et 7 banques.

S’agissant des raisons de cette introduction en bourse, Mohamed Nabil Essassi a expliqué qu’après la sortie du groupe italien Generali du capital des Assurances Maghrebia, l’actionnaire de référence UFI Group s’est retrouvé en possession de 86% du capital de la société. Or, vu que la société fait appel à l’épargne du public et gère également celui de ses assurés, elle a estimé que c’était le moment opportun pour une introduction en bourse notamment pour consolider la transparence et la notoriété de la société, garantir la liquidité des titres et développer à long terme l’activité de la société.

Côté performances, sur la période 2017-2019, l’activité du groupe Maghrebia a surperformé celle du secteur en affichant un TCAM du chiffre d’affaires de 10,2% contre 7,5% pour l’ensemble du secteur. En 2019, hors la branche automobile, il vient en première position avec un chiffre d’affaires de 177 millions de dinars MD.

Les sociétés Maghrebia et Maghrebia Vie ont affiché un taux de croissance moyen de leurs chiffres d’affaires sur la période 2017-2019 respectivement de 7,7% et 15%.

En termes de résultats techniques, la performance a été également au rendez-vous suite à la maîtrise des charges de sinistres, a déclaré son DG.

En 2019, la société Assurances Maghrebia a affiché une marge de solvabilité de 340% dépassant largement la marge réglementaire exigée. La société dégage ainsi un excédent de capital qui pourrait offrir une flexibilité supérieure pour investir dans la croissance de l’activité ou augmenter son appétence aux risques d’investissement.

De même pour le taux de couverture des provisions techniques par les placements, la société est restée à des niveaux assez confortables, soit une moyenne de 113% sur les trois dernières années.

En 2019, elle a enregistré un ROE de 16,1% contre 15% en 2018 et 14% en 2017.

S’agissant du ratio combiné net (un des indicateurs de référence des assureurs qui leur permet de mesurer leur rentabilité technique (ratio de sinistres/primes), ndlr), il s’est situé à 98,1% en 2019.

En ce qui concerne 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020, les Assurances Maghrebia SA et Assurances Maghrebia Vie SA ont réalisé un chiffre d’affaires de 193,1 MD pour des sinistres réglés à hauteur de 92,1 MD, soit un ratio combiné net de 95,1%. Son résultat net est estimé à 16,6 MD jusqu’à cette date.

Côté prévisions, le business plan prévoit une croissance moyenne du chiffre d’affaires consolidé de 9% entre 2020 et 2024, passant de 254,6 MD en 2020 à 361,3 MD en 2024. Le résultat technique évoluerait en moyenne de 11%, de 28,4 MD en 2020 à 43 MD en 2024. Le résultat net consolidé s’apprécierait en moyenne de 13% pour atteindre 34,6 MD en 2024 contre 21,2 MD en 2020. Quant au résultat net part du groupe, il passerait de 18,1 MD en 2020 à 29,9 MD en 2024.

Toujours selon ce business plan, les placements cumulés (des placements qui se font dans des actifs à revenu fixe comme les BTA, ndlr) passeraient de 648 MD en 2020 à 1,01 milliard de dinars en 2024. Le ratio combiné net évoluerait à 94,8% en 2024, la marge de solvabilité atteindra pour sa part 382,4% pour un taux de couverture de 140,5%.

La société table sur la distribution de 45% du bénéfice net, qui passera 1,180 dinar par action en 2019 à 2,100 dinars par action en 2024.

Interrogé par Business News sur la faiblesse du taux de pénétration des produits d’assurance, hors assurance automobile, Habib Ben Hassine a considéré qu’il s’agit d’un problème culturel outre un problème de distribution produit.

En ce qui concerne la branche immobilier et la crise actuelle, le DG a assuré que sa filiale immobilière ne fait que gérer son patrimoine, donc elle ne sera pas impactée par la crise. En ce qui concerne l’activité santé et la pandémie du Covid-19, M. Ben Hassine a indiqué que les indemnisations n’ont pas augmenté outre mesure, en notant que la clientèle des Assurances Maghrebia est plutôt jeune, âgé de moins de 60 ans.

L’opération proposée porte sur la mise sur le marché, dans le cadre de cession de la part des actionnaires actuels de 1.350.000 actions d’une valeur nominale de 10 dinars chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 30% du capital social actuel dans le public.

Rappelons que les actions à céder dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2020. Le démarrage des souscriptions pour le public démarrera le mardi 22 décembre 2020 pour une période de quatre jours, se terminant le vendredi 25 décembre 2020 inclus.

L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :

Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 124.740 actions représentant 9,24% de l’offre au public et 2,77% du capital social de la société Assurances Maghrebia au prix de 55,5 dinars l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Un Placement Global de 1.225.260 actions, représentant 90,76% de l’offre au public et 27,23% du capital social de la société Assurances Maghrebia auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.027,5 dinars, centralisé auprès de l’Intermédiaire en Bourse MAC SA.

Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à prix ferme.

A noter que Mac SA est l’intermédiaire en Bourse qui chapeaute l’opération.

