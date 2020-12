Les 5 candidats en lice pour l’acquisition de Carthage Cement

Al Karama Holding a annoncé, ce mardi 22 décembre 2020, la liste des candidats pré-qualifiés pour l’acquisition de 50,52% de Carthage Cement.

Il s’agit de :

La société Cemolins Internacional, S.L.U. (Espagne)

La société Majda Tunisia SA

La société Les Ciments Artificiels Tunisiens SA

Le consortium Secil - Companhia Geral De Cal E Cimento S.A. (Portugal) et Societe Des Ciments De Gabès Sa

Le consortium Boureima Ouedraogo (Burkina Faso) et société Petrolcem SRL (Italie)

Prévu initialement pour le 25 septembre courant, le deadline pour la manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’un bloc majoritaire dans le capital de la société Carthage Cement avait été reporté au 4 décembre 2020 à 17h00. Al Karama Holding chargée de l’opération avait indiqué que cette décision avait été prise « suite à la demande de report émanant de certains investisseurs souhaitant manifester leur intérêt pour visiter l’usine, d’une part, et afin de permettre aux futurs candidats qualifiés de disposer des informations financières relatives à l’exercice 2020 avant la soumission de leurs offres financières d’autre part».

D'où, la décision de décaler le calendrier de l’opération de cession de deux mois.

Pour rappel, le PDG d'Al Karama Holding Adel Grar avait précisé, dans une déclaration à Business News, que « les offres financières pour la cession de Carthage Cement sont prévues pour décembre, mais il est probable de reporter le retrait des cahiers de charges pour permettre aux investisseurs de visiter le site, chose qui s’avère assez délicate actuellement avec la crise Covid-19 et les obligations d’effectuer les quatorzaines, de part et d’autre».

Autre fait important et malgré la crise du Covid-19, au 31 juillet 2020, soit après cinq mois d’activité, la société a enregistré un résultat excédentaire de 4 MD et un RBE de 44,4 MD malgré un impact de la pandémie estimé à 25 MD. La cimenterie tablait sur un RBE de 100 MD sur l’ensemble de l’année et aurait pu atteindre sans la crise Covid-19, un RBE de 70 MD. Le tout, sachant que l’augmentation de capital a été opérée en avril 2020 et que la société a dû subir les frais bancaires tout au long du 1er trimestre de l’année en cours.

La cimenterie prévoit de finir cette année avec un bénéfice, après plusieurs années difficiles achevées avec des résultats déficitaires. Mieux, elle a remporté en appel une affaire judiciaire qui lui permettrait d’engranger au moins 30 millions d’euros. En parallèle, une dizaine d’investisseurs ont retiré le cahier des charges pour participer à l’appel d’offres de cessions de plus de 50% des parts de la société.

I.N avec communiqué