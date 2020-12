Remaniement ministériel imminent

Un remaniement ministériel devrait être décidé par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, prochainement, apprend Business News.

Ce remaniement devrait englober les portefeuilles des Affaires culturelles (Walid Zidi, limogé) et des Affaires locales et de l'Environnement (Mustapha Aroui, arrêté), bien entendu, mais également l’Intérieur, la Justice, les Finances, l’Agriculture et la Santé.

Ces changements à la tête de plusieurs départements vont se faire avec l’approbation des principaux soutiens politiques de Hichem Mechichi : Ennahdha et Qalb Tounes. Il semble acquis que les nouveaux arrivants seront aussi des « compétences indépendantes ».

Il est à noter que le parti Qalb Tounes évoque depuis plusieurs jours la nécessité d’opérer un changement dans le gouvernement. Lors de son passage sur Mosaïque FM le 21 décembre, le chef du bloc, Oussama Khelifi, n’a pas hésité à qualifier l’exécutif de « gouvernement d’amateurs ».

Reste à savoir quelle position adoptera le président de la République, Kaïs Saïed, devant ces développements. Il avait répété à plusieurs reprises qu’il était hors de question que la composition du gouvernement soit modifiée. Le 31 août 2020 il déclarait qu’il « n’est pas question de voter le gouvernement pour le remanier peu de temps après ! ».

M.A