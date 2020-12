Ooredoo Tunisie réalise son premier test de réseau 5G

Ooredoo Tunisie a effectué, vendredi 18 décembre 2020, son premier test de réseau 5G atteignant un pic de débit de 2,2 Gbps. L’opérateur s’est appuyé sur l’expertise de Nokia et les technologies 5G dernier cri pour lancer ce test réalisé dans le cadre de l’autorisation de test accordée en octobre aux opérateurs par le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale.









Ce test a été effectué au siège de l’opérateur en présence des dirigeants et hauts cadres de Ooredoo, des représentants des différentes instances nationales des télécommunications, notamment l’Agence nationale des fréquences (ANF), l’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi), le Centre d’études et de recherche des télécommunications (Cert) ainsi que les directeurs généraux des partenaires technologiques – Huawei, Ericsson et Get Wireless.









Un deuxième test sera bientôt réalisé en partenariat avec Huawei. Ooredoo a, notons-le, obtenu une autorisation pour effectuer des tests sur le Grand Tunis et l’une des régions de l’intérieur de la Tunisie.

Dans son allocution, le directeur général de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashid Al-Khater a mis l’accent sur l’utilité de cette technologie et les cas d’usage les plus significatifs qui seront possibles dès son déploiement commercial.

Il a évoqué, dans ce sens, l’apport de la 5G dans des secteurs tels que l’industrie avec le contrôle à distance des machines, l’automobile avec la mise en circulation des véhicules autonomes, le divertissement avec le développement de la réalité augmentée et du Cloud gaming, la santé ou la e-santé avec l’utilisation de la chirurgie robotique, ou encore l’éducation avec l’amélioration des techniques de e-learning ou d’enseignement à distance.

Il a souligné que le déploiement, à un niveau plus large, des réseaux 5G permettrait, par ailleurs, de consolider l’impact positif de la quatrième révolution industrielle, communément appelée industrie 4.0.

Le directeur général de Ooredoo Tunisie a rappelé, dans ce même contexte, la contribution de la 5G dans le développement de l’économie mondiale. Citant des estimations de la Commission européenne, il a indiqué que les revenus de la technologie 5G avoisineraient les 225 milliards d’euros d’ici à 2025.

Interpellé sur le lancement officiel du service en Tunisie, il a indiqué, dans une déclaration accordée à Business News, que Ooredoo était dans l’attente de l’accord du ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale notant qu’une étude sur le sujet était actuellement en cours. Cette étude est menée en étroite collaboration entre le ministère des Tic et l’Instance nationale des télécommunications (INT).

Il a ajouté que dès l’obtention des agréments, Ooredoo lancerait la 5G en sans fil fixe pour ensuite diversifier son offre à travers des services en lien avec la ville intelligente, entre autres, et dans une troisième phase les services inhérents à l’industrie 4.0.

Le directeur technique de Ooredoo Tunisie, Hatem Mestiri, a, lui, soutenu que la 5G pourrait, dans l’avenir, remplacer les réseaux IoT existants pour ainsi être utilisée pour connecter les objets qu’on aurait imaginé aujourd’hui et demain et consolider l’éclosion d’un écosystème innovant basé sur les verticales qui imposent une connectivité entre plusieurs objets intelligents.

N.J.