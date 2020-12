Tunisie : Suspension des vols à destination ou en provenance du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et de l’Australie

Le ministère du Transport et de la Logistique a décidé, ce lundi 21 décembre 2020, la suspension jusqu’à un nouvel avis de tous les vols à destination ou en provenance, reliant les aéroports tunisiens à ceux du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et de l’Australie. Idem, les visiteurs qui ont séjourné dans ces pays ou qui y ont été de passage, ne seront pas acceptés sur le territoire tunisien, a indiqué un communiqué.

Cette décision a été prise suite à l’apparition d’une variante découverte au Royaume-Uni et qui serait, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, 40% à 70% plus contagieuse et qui serait responsable d’une envolée du nombre de cas dans le pays.

Notons que le directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, avait soutenu plus tôt dans la journée de ce lundi que le vaccin demeure efficace contre la nouvelle variante du Covid-19.

I.N