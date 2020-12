Le ministère de la Santé s'appuiera dans ses recommandations sur l'évolution du Covid-19 dans le monde

Le ministère de la Santé a rendu public un communiqué, ce dimanche 20 décembre 2020, annonçant qu'il est en train de formuler des propositions imposées par la situation épidémiologique, soulignant qu’il va les soumettre à la Commission nationale de lutte contre le coronavirus, lors de la réunion prévue mercredi, 23 décembre 2020.

Le ministère a ajouté qu'il suit attentivement l'évolution de la situation pandémique, sur les plans national et international pour évaluer l'efficacité des mesures préventives mises en place actuellement. Ces mesures seront actualisées et ajustées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire au niveau international, précise le département de la Santé.

Par ailleurs, le membre de la commission scientifique, Habib Ghedira a déclaré, aujourd’hui même, à l’agence TAP, qu'il est normal que des changements génétiques surviennent sur le virus, et ce, à la suite à l'identification d'une nouvelle souche du Coronavirus en Grande-Bretagne et au Danemark.

Il a estimé qu'il est peu probable que cette mutation affecte l'efficacité des vaccins anti-Covid-19.

Et d’ajouter que la propagation rapide du virus a provoqué l'apparition de changements génétiques sur le coronavirus, rappelant, à cet égard, que la grippe saisonnière enregistre, chaque année des changements en fonction du degré d'expansion de la maladie.

M. Ghedira a considéré qu'il est peu probable, que la mutation du virus affecte l'efficacité des vaccins anti-Covid-19, indiquant que les caractéristiques de ces derniers, y compris celle du vaccin américain Pfizer, dont la Tunisie a décidé d'importer deux millions de doses, consistent en la production d'anticorps ciblant le virus de manière à renforcer l'immunité de l'être humain.

Aujourd’hui, le gouvernement britannique a annoncé le reconfinement de Londres et d’une partie de l’Angleterre, en attendant le déploiement d’un vaccin, et ce après que le ministre britannique de la santé ait indiqué que la nouvelle souche du nouveau coronavirus était « hors de contrôle ».

Il est à noter que le Danemark a décidé, récemment, d'abattre 15 millions de visons d'élevage contaminés par le Covid-19, estimant que cette mutation se caractérise par une moindre efficacité des anticorps humains et donc menace le développement d'un vaccin contre la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé avait annoncé, il y a deux semaines, que six pays avaient fait état de cas de coronavirus dans des élevages de visons. Il s'agit du Danemark, des États-Unis, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Espagne et de la Suède.

S.H (Avec Tap)