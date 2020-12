La réponse virulente de Mohsen Marzouk à l’ambassadeur de France

Le leader du parti Machroûu Tounes, Mohsen Mazouk a rendu public, ce dimanche 20 décembre 2020, une lettre qu’il a adressée à l’ambassadeur de France en Tunisie pour commenter le démenti publié par l’ambassade à propos de sa dernière intervention à l’émission « Midi Show » diffusée vendredi dernier.

Mohsen Marzouk a considéré que « dans un souci de transparence, il aurait été possible de le contacter pour vérifier de quoi il s’agit avant de publier le démenti basé sur des données issues d’une traduction imprécise. Ainsi, vous vous êtes impliqués, involontairement, dans des affaires nationales internes nous concernant exclusivement », indique-t-il.

Et d’ajouter : « Réellement, je n’ai pas compris ce que vous avez démenti ? Plus exactement, qu’avez-vous démenti en ce qui vous concerne en tant qu’ambassade ? Vous avez indiqué que vous démentez tout ce qui a été dit durant l’interview, consacrée en majorité à un appel à une troisième République. Probablement, vous vouliez parler de la partie où j’ai évoqué les conflits entre la présidence de la République et celle du gouvernement. Dans ce passage j’ai abordé les deux dernières visites du chef du gouvernement à l’étranger. La première en France et l’autre prévue en Italie mais qui fût annulée. Dans mes propos concernant les visites, j’ai dit que la présidence de la République a eu une influence négative, d’une manière directe ou indirecte. J’ai mentionné, également, le fait que vous étiez reçu par la présidence de la République, et je n’ai pas dit pas le président de la République ».

Le leader de Machrouû Tounes a enchaîné dans le même texte : « Mes propos concernant cette rencontre avec un secrétaire d’Etat français et la cheffe de cabinet étaient corrects. Cette rencontre a été relayée par plusieurs médias et autres personnalités politiques. Elle n’a pas été démentie. Vous démentez quoi alors ? Le fait de dire que la présidence de la République n’était pas contente du projet de la visite ? Là, vous démentez un avis, et un avis se discute et n’a pas à être démenti. Cet avis me concerne et concerne ma position libre par rapport au rendement des institutions de mon pays et une ambassade étrangère n’a pas à s’y immiscer. Il aurait été plus judicieux que la réponse me parvienne de la cheffe de cabinet et non de la part de votre excellence, puisque la responsabilité de la rencontre repose sur la présidence et non sur l’ambassadeur ».

Au final, il a souligné : « La plus grande partie de votre communiqué a été réservée à la description du succès de la visite, et je ne comprends pas cette partie, puisque je ne l’ai pas abordée. Elle a été critiquée par plusieurs médias et autres personnalités, avec qui je ne suis pas d’accord, sans la moindre réaction de votre part. Cela dit, je ne m’attends pas à une réaction, puisque nous sommes dans un pays libre et indépendant dans lequel on s’exprime librement ».





Il ajoute : « Votre Excellence, je n’attends pas un communiqué d’excuse. En diplomatie, il est plus difficile à émettre qu’un démenti. Je suis vraiment désolé parce que j’étais obligé d’émettre cette réponse en public. Je ne pouvais faire autrement puisque votre communiqué l’était. Notre patrie, notre crédibilité et notre crédibilité sont par-dessus tout ».

Rappelons que l'ambassade de France en Tunisie a démenti catégoriquement, vendredi 18 décembre 2020, les propos tenus le jour-même, dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, concernant la visite du chef du gouvernement, Hichem Mechichi à Paris. Dans un communiqué reçu par Business News, l’ambassade dit « regretter l’instrumentalisation dont cette visite a été l’objet ».

