Mohamed Ali Nafti : La visite de Mechichi en France est une première prise de contact !

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, est revenu, ce jeudi 17 décembre 2020, lors de son intervention au micro de Hamza Belloumi, sur la visite décriée du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à Paris.

A la matinale de Shems FM, le secrétaire d’Etat a déclaré que la visite de Hichem Mechichi et son accueil prouvent que la France considère la Tunisie comme un partenaire exceptionnel et « prioritaire ».

« Il faut savoir que le contexte sanitaire est extrêmement délicat en France et que les circonstances sont particulières. Cela n’a pas empêché des réunions de se tenir et des sujets importants d’être traités. Une invitation a été adressée au chef du gouvernement pour une rencontre de prise de contact, aussi pour partager des opinions entre deux partenaires. Des messages rassurants ont été émis d’un côté et de l’autre pour consolider la communication et les relations de confiance entre nos deux pays. Les résultats de cette visite pourront être observés au mois de mars prochain, lors du Conseil supérieur de la coopération tuniso-française qui se tiendra à Tunis » a-t-il précisé.

Sur la déclaration controversée du chef du gouvernement sur la migration clandestine, Mohamed Ali Nafti n’a pas réellement répondu à la question de Hamza Belloumi, préférant rappeler l’accord signé par les deux pays en matière de lutte contre l’immigration clandestine et que la préservation des acquis communs est une priorité pour la Tunisie.

« L’intention était bonne, nous œuvrons à construire un cadre de coopération bilatérale pour fournir de réelles opportunités aux Tunisiens » a-t-il conclu.

Hichem Mechichi s’était rendu, rappelons-le, en France, dimanche dernier pour une première visite officielle à l’étranger.

Il était accompagné des ministres du Tourisme et de la Culture, Habib Ammar, de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Benaouda, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti et une délégation d’hommes d’affaires sous la houlette du président de l’Union tunisienne du commerce et de l'industrie (Utica), Samir Majoul.

De nombreux observateurs ont estimé que cette visite de travail est un ratage tant sur le plan politique que sur le plan de la communication.

M.B.Z