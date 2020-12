Décès du sociologue Abdelwahab Bouhdiba

L’universitaire, sociologue et islamologue tunisien Abdelwahab Bouhdiba est décédé ce jeudi 17 décembre 2020 à l’âge de 88 ans.

Né à Kairouan, il avait étudié à Tunis et à Paris. En 1959, il avait reçu l'agrégation de philosophie et en 1972 un doctorat d'Etat, avec une thèse principale intitulée Islam et sexualité, qui avait été publiée en 1975 sous le titre de La sexualité en islam.

Chercheur en sociologie et spécialiste de la civilisation islamique, il plaidait pour un Islam repensé dans le monde contemporain.

Abdelwahab Bouhdiba a également présidé l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït al-Hikma » entre 1995 et 2011.

Paix à son âme