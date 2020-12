La Tunisie vote en faveur d'un moratoire mondial sur l'application de la peine de mort

Aujourd'hui 16 décembre 2020, l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu sa 75e session pour voter une résolution appelant à un moratoire mondial sur l'application de la peine de mort. La Tunisie a participé aux travaux de cette session et a voté avec 123 Etats en faveur de cette résolution internationale, 38 Etats ont voté contre et 24 se sont abstenus.

« Ce vote tunisien en faveur du moratoire sur la peine de mort constitue une consolidation du processus historique de la Tunisie vers la modernité, le progrès et le respect des droits de l'Homme et des peuples, au premier rang desquels le droit à la vie », s’est félicitée la Coalition tunisienne contre la peine de mort dans un communiqué publié aujourd’hui.

Dans ce communiqué, signé par son président Chokri Latif, la Coalition affirme que « ce vote positif est également considéré comme une victoire et un nouveau acquis pour les composantes du mouvement démocratique et de la société civile en Tunisie, qui ont prouvé leur capacité à contrecarrer les courants rétrogrades et à obtenir des résultats grâce à leur unité et leur travail commun ».

« La Coalition tunisienne contre la peine de mort exprime à cette occasion ses remerciements et sa reconnaissance à toutes les militantes et militants et à toutes les associations et organisations amies qui l'ont soutenue dans sa campagne pour confirmer et continuer la suspension de l'application de la peine de mort en Tunisie sur la voie de l'abolition définitive de cette peine de fait et dans la législation tunisienne ».

D’après communiqué