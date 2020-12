Comment le digital va impacter l’immobilier en 2021 ?

Par Anis Gharbi*

L’année 2020 n’aura pas été de tout repos. Avec un début d’année mouvementé du côté politique, c’est la Covid-19 qui a pris le relais quelque temps après, impactant ainsi l’activité économique mondiale, y compris le secteur immobilier. Mais, si la pandémie nous a imposé plusieurs contraintes et mis à terre de nombreuses activités, elle nous a également offert de nouvelles opportunités. Pour le secteur immobilier, par exemple, c’est le digital qui ressort comme grand dynamo du marché et est en train de convertir même les plus sceptiques qui ne jurent que par le papier.

Selon Anis Gharbi, Country Manager de Mubawab Tunisie, le digital est et restera notre meilleur allié pour nous permettre, tous ensemble, d’accompagner la relance du marché immobilier. Il permet aux professionnels du métier de se renouveler, certes, mais surtout de se différencier grâce à des technologies et des services en ligne qui sont en passe de devenir un must du secteur.

Il n’y aura pas eu que du mauvais avec la Covid en cette année ! Le digital s’est imposé comme un créateur de valeur incontesté, surtout dans l’immobilier, secteur généralement hermétique aux nouvelles technologies, ne jurant que par les supports hard et fidèle à l’adage « on ne change pas une équipe qui gagne » …

Pourtant, le digital a acquis à sa cause bon nombre d’agences immobilières et grands promoteurs, qui ont pu toucher, grâce à leur présence online, des prospects inespérés en plein confinement, réussi à garder l’activité en marche grâce aux vitrines virtuelles et surtout, ont pu conclure des offres via des visites virtuelles. Toutefois, le digital, ce n’est pas seulement de la communication sur les réseaux sociaux et des campagnes de génération de prospects. En Tunisie, 2021 sera, sans aucun doute, l’année du boom des services digitaux, avec l’intégration de nouveaux outils qui ont fait leurs preuves ailleurs et qui devront voir le jour bientôt dans notre marché local.

Les chatbots, l’interlocuteur du futur

Parler à un site web avait tout de la science-fiction. Cependant, depuis quelques années déjà, c’est une réalité qui s’est bien popularisée sous d’autres cieux.

En Tunisie, ils font petit à petit leur apparition, poussés par un marché qui enregistre une croissance annuelle de plus de 24% et un chiffre d'affaires de 1,25 milliard de dollars estimés dans les prochaines années. Les chatbots sont considérés comme un des piliers du support client dans le monde, utilisant les services de messagerie les plus connus afin d’aider les marques à conseiller, promouvoir et vendre leurs biens et/ou services tout en offrant une expérience de support client personnalisée.

La présence d’un chatbot sur les portails immobiliers ou encore sur les sites d’agences et de promoteurs immobiliers permet de renseigner les visiteurs du site sur un logement et ce, 24/7. Lors de cette visite, le prospect peut obtenir différents types d’informations sur le logement : la localisation exacte, les loyers, les charges, etc... Ainsi, le chatbot fournit aux professionnels de l’immobilier uniquement des prospects qualifiés.

Outre le fait de donner les informations demandées sur un logement, le chatbot peut directement programmer des rendez-vous en ligne avec un conseiller afin d’organiser la visite du bien immobilier.

Performante comme technologie, elle permet, d’une part, aux clients de recevoir de l’assistance et un accompagnement 24/7 et, d’autre part, aux professionnels immobiliers de gagner un temps précieux.

La visite virtuelle : visiter sans se déplacer

Le secteur immobilier tunisien a déjà quelques pionniers qui ont adopté les visites virtuelles 360°, permettant, même en temps de crise sanitaire, à plusieurs prospects d’effectuer leurs visites sans la contrainte de prendre un rendez-vous ou de se déplacer. Plusieurs prestataires proposent désormais ce service, avec des fonctionnalités en plus dépendamment du budget de tous. Mais l’année 2021 arrive avec la promesse de voir ces coûts baisser, étant donné le nombre important de professionnels du secteur qui se mettent à voir autrement cet outil jugé jusque-là comme « optionnel ». La visite virtuelle était réservée jusqu’alors à une certaine élite de promoteurs, ayant flairé le bon filon, et qui permettaient à leurs prospects de se projeter dans des projections 3D pour des biens encore en construction ou offrant une immersion totale dans un appartement témoin meublé et décoré, probablement ce dont rêvent tous les potentiels acquéreurs. Aujourd’hui, ce sont les agences immobilières qui commencent à sauter le pas : avec les nouvelles contraintes liées aux visites en ces temps de Covid-19, le virtuel semble s’imposer comme la solution la plus judicieuse pour permettre aux intéressés de voir et revoir le bien en question, seul ou en famille, afin de les orienter dans leur décision, le tout sans se soucier des disponibilités du propriétaire ou de l’agent immobilier.

Le marketing d’influence, des utilisateurs qui font confiance à d’autres utilisateurs

Entre Chatbots discutant avec nous et des visites virtuelles qui frôlent la réalité vu leurs précisions, certains d’entre nous semblent en manque d’humain dans un secteur qui se digitalise un peu trop vite, selon eux.

Le marketing d’influence s’impose donc comme un des outils capables de convertir un prospect en client effectif. Comment ? Tout simplement grâce à des influenceurs, qui testent, expérimentent, conseillent et dirigent leurs communautés vers un prestataire. Nous parlons bel et bien d’Instagrameurs, de Youtubeurs et autres célébrités qui remplissent nos smartphones de notifications.

Si en Tunisie l’on en voit de toutes les couleurs avec eux, avec du contenu qui laisse parfois à désirer, nous allons assister, durant la prochaine année, à plus de présence de ces activités où l’influenceur devient un conseiller de confiance. Parler à une communauté implique une certaine éthique, une maîtrise du domaine et une transparence complète dans la description de l’expérience utilisateur, ceux d’une agence immobilière ou les recommandations d’achat d’un promoteur.

En conclusion, le digital et l’immobilier ont longtemps été considérés comme non compatibles. La crise actuelle de la Covid-19 a démontré, qu’au contraire, c’est l’un des vecteurs qui permettra d’assurer la dynamique de ce secteur et contribuera à la relance.

*Country Manager de Mubawab Tunisie*