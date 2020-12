Peugeot Tunisie « Élu meilleur service après-vente 2020 »

Peugeot Tunisie s'est à nouveau distingué cette année et a été « Élu Meilleur Service Après-vente 2020 » pour la troisième année consécutive. Ces multiples récompenses viennent ainsi confirmer le puissant dynamisme de la Marque. Ce signe de distinction vient couronner les efforts déployés par le Groupe STAFIM et les engagements au quotidien des responsables et l’ensemble des équipes STAFIM dans un contexte difficile afin d’offrir à ses clients un service complet et de qualité.

Ce concours organisé par 2FAST et ACDOM s’inscrit dans le cadre d’un sondage de votes réalisés par les clients pour récompenser les principaux acteurs du secteur automobile spécialement les meilleures marques en Tunisie en termes de satisfaction client.



Peugeot Tunisie : une volonté d'excellence récompensée

Dans un marché automobile purement compétitif et innovant, STAFIM PEUGEOT est le premier concessionnaire qui s’est lancé dans la digitalisation de ses services au profit de ses clients particuliers et professionnels à travers la mise en place d’une plateforme de prise de rendez-vous et devis en ligne, une application mobile, la Vidéo check (explication des travaux par vidéo et envoi du devis par smsing ou e-mailing), commande des pièces





Une convention premium pour les professionnels

Les professionnels peuvent bénéficier d’une convention premium ; une charte B toB qui leur permet d’obtenir des conditions spécifiques : Une standardisation de l’offre commerciale à l’échelle nationale avec un réseau professionnel bien reparti sur le territoire Tunisien.

L’offre produit 360° : une offre complète pièces d’origine, la gamme des pièces de rechange multimarques Eurorepar et les pièces économie circulaire ; multiplication des offres commerciales pour accompagner les flottes BTOB dans la bonne gestion de leurs budgets de réparation.

Peugeot Tunisie est très fière de recevoir ce trophée et tient à remercier ses clients pour leur confiance. C'est un encouragement pour continuer à réaliser les ambitions du Groupe STAFIM, à être une marque de référence pour les importateurs automobiles en Tunisie.