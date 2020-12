Euro Ncap : le nouveau Land Rover Defender 110 obtient 5 étoiles aux tests de sécurité

Déjà honoré par de nombreux prix, le nouveau Land Rover Defender 110 vient de recevoir une note de cinq étoiles, cette fois-ci de la part des experts en sécurité de l’organisme Euro Ncap. Le Land Rover le plus efficace et le plus endurant jamais conçu reçoit cinq étoiles, la note maximale, lors de la session de tests organisée récemment.

La gamme Defender associe des équipements de sécurité à la pointe de la technologie à une coque d’aluminium extrêmement rigide, conçue pour affronter les terrains les plus rudes.

Les systèmes intelligents incluent le freinage d’urgence, l’aide au maintien en ligne ainsi que le radar de collision arrière.

A l’intérieur se trouvent six airbags conçus pour protéger le conducteur et ses passagers, tandis que trois points d’ancrage Isofix sont disponibles. Le nouveau Defender a atteint le score de 85% en ce qui concerne la protection des adultes et des enfants à bord, celui de 79% pour les aides à une conduite plus sûre et celui de 71% pour la protection des usagers vulnérables, le cumul aboutissant à la note générale de cinq étoiles.

« Dès que nous avons commencé à concevoir le nouveau Defender, nous avons porté une extrême attention à la sécurité et cherché à protéger aussi bien les occupants que les autres usagers de la route. Nous avons voulu concevoir le plus endurant et le plus résistant de tous les Land Rover à ce jour, avec des équipements de sécurité qui améliorent vraiment l’expérience de conduite. C’est un honneur incroyable que de recevoir cette reconnaissance de la part d’Euro NCAP, qui a distingué notre nouveau Defender par la note de cinq étoiles », a indiqué Nick Rogers, executive director, product engineering, Jaguar Land Rover.

Euro Ncap a fait subir ses tests au nouveau Defender 110, mais la famille du robuste 4x4 comprend également le compact Defender 90 ainsi qu’une version commerciale très efficace, disponible sur le 90 et le 110. Elle est équipée d’une cloison protectrice derrière les sièges avant et offre une capacité de charge de 2059 et 1355 litres respectivement

Dès sa présentation mondiale au Salon automobile de Francfort en 2019, Land Rover a enregistré un niveau de commandes sans précédent pour le nouveau Defender. Une réussite confirmée par l’accueil de la critique : le nouveau Defender a d’ores et déjà reçu 28 prix internationaux.

Land Rover a également présenté sa très efficiente gamme de moteurs six-cylindres en ligne Diesel Ingenium, avec la technologie d’hybridation légère MHEV ainsi que le très innovant P400e hybride rechargeable. Celui-ci offre une autonomie en mode 100% électrique de 43 km et un niveau d’émissions de CO2 de 74 g/km.

Land Rover a aussi introduit la finition X-Dynamic, disponible aussi bien pour le Defender 90 que pour le 110. Celle-ci présente toute une série d’éléments de design, aussi bien à l’extérieur que dans l’habitacle, qui mettent en valeur les extraordinaires capacités du 4x4 et lui garantissent de ne pas passer inaperçu.

Voici la gamme complète des technologies d’assistance à la conduite disponible sur le Defender :

Freinage d’urgence – Ce système est conçu pour détecter un danger de collision avec un autre véhicule et affiche une alarme pour amener le conducteur à freiner. Si celui-ci ne réagit pas, il met en œuvre le freinage d’urgence afin de réduire la gravité de l’impact possible.

Détecteur d’angle mort† – Une image clignotante apparaît dans le rétroviseur latéral, du côté concerné, pour alerter le conducteur de la proximité d’obstacles à proximité ou en approche, dans l’angle mort de son champ de vision.

Caméra d’environnement 3D Surround† – Elle assiste le conducteur durant les manœuvres à basse vitesse grâce à la technologie avancée des caméras, reconstituant une vision 3D du Defender et de ce qui l’entoure sur l’écran central Pivi Pro.

Surveillance à l’ouverture des portières† – Le système prévient d’un éventuel danger lorsque l’on se prépare à ouvrir l’une ou l’autre porte depuis l’intérieur, grâce aux capteurs logés dans les boucliers qui surveillent le trafic en approche.

Régulateur de vitesse adaptatif† – Il maintient une distance de sécurité avec le véhicule que l’on suit. Si celui-ci s’arrête, votre propre arrêt s’en trouve adouci.

Surveillance de l’attitude du conducteur –Conçu pour analyser les mouvements du conducteur sur le volant, les freins ou l’accélérateur, ce système surveille l’arrivée de la fatigue et émet une alerte lorsqu’il la détecte.

Aide au maintien dans la voie – Ce système est conçu pour détecter les mouvements involontaires dans la file et les corrige par un braquage inverse pour conserver la position dans la voie de circulation.

Surveillance de collision arrière† – Si une voiture arrivant par l’arrière ne freine pas, ce système s’efforce d’en alerter le conducteur en déclenchant les feux de détresse.

Surveillance du trafic à l’arrière† – Ce dispositif est conçu pour alerter si des véhicules, piétons ou éléments divers approchent depuis n’importe quelle direction ; particulièrement utile au moment de quitter en marche arrière un emplacement de parking.

Reconnaissance des panneaux de limitation et limiteur de vitesse adaptatif : Cette technologie informe le conducteur de la limite de vitesse en vigueur et ajuste d’elle-même la vitesse du véhicule au moment d’aborder une zone où la limitation est différente.

Capteur de franchissement de gué – Des capteurs par ultrasons, logés dans les rétroviseurs latéraux, communiquent instantanément la profondeur de l’eau lors d’un franchissement à gué.

eCall+ : le système est conçu pour envoyer un message automatique à un centre d'appel d'urgence en cas d'accident ou de collision, qui comprend des informations supplémentaires sur la localisation et le nombre de ceintures de sécurité utilisées.

Frein multi-collision : Applique automatiquement les freins pour prévenir ou atténuer un impact ultérieur lorsque le véhicule a été impliqué dans une collision d'une gravité suffisante.