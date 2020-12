Imed Khemiri : Ennahdha a des réserves à propos de certains ministres

Le dirigeant au sein du mouvement Ennahdha, Imed Khemiri a été présent, ce mardi 15 décembre 2020, sur le plateau de Myriam Belkadhi sur la chaîne El Hiwar Ettounsi pour revenir sur plusieurs questions relatives à l’actualité politique dans le pays. Lors de son intervention, il a assuré que son parti a des réserves sur le rendement de certains ministres du gouvernement Mechichi.

Imed Khemiri a affirmé que le mouvement Ennahdha s’attend à une loi de Finances complémentaire de la part du gouvernement Mechichi dans les plus brefs délais. « Nous avons la promesse du chef du gouvernement à ce propos. La loi de Finances et le budget actuels ne dépassement pas la simple écriture comptable. Il n’y a aucune vision future, ni stratégie. Cependant, on ne peut demander plus à un gouvernement qui vient de prendre le pouvoir bien qu’on ait des réserves à propos de certains ministres », a indiqué Imed Khemiri sans vouloir donner plus de précisions à propos des noms concernés.

D’autre part, il est revenu sur la motion présentée par le PDL, assurant que la majorité des députés ont préféré ne pas s’inscrire dans la démarche du parti de Abir Moussi, visant à diviser les Tunisiens.

« Elle veut orienter le débat vers les questions identitaires qui ne sont pas la priorité du moment. L’urgence est plutôt d’ordre économique et social. Et puis on ne peut s’arrêter sur des propos isolés, proférés par un ou deux députés ».

Le chef du bloc Ennahdha est, également, revenu sur le dialogue national, estimant qu’il est nécessaire de s’unir autour d’un dialogue afin d’assurer la transition économique et sociale et pouvoir sortir de la crise actuelle.

Dans ce contexte, il a affirmé qu’il faut se rassembler peu importe la partie initiatrice, « que ce soit la présidence du gouvernement ou l’assemblée des représentants du peuple, il faut lancer le dialogue sans se disperser. Je ne cite pas le président de la République parce qu’il a été approché par l’UGTT, mais qu’il ne s’est toujours pas prononcé, bien qu’il soit le mieux placé pour rassembler tous les Tunisiens ».

