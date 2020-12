Hichem Mechichi à Paris : les ratages dune visite

La visite de travail de Hichem Mechichi à Paris est ratée. Sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la communication.

Comparé à ses prédécesseurs Youssef Chahed et Mehdi Jomâa, Hichem Mechichi a été loin de marquer les esprits.

Sur le plan politique, M. Mechichi n’a pas été reçu par le président de la République. La Kasbah a pourtant tenté un tête à tête avec Emmanuel Macron. Quant à la rencontre avec le Premier ministre Jean Castex , elle a été brève et sans impact.

On ne trouve aucune trace de la réunion sur le fil d’actualité de Matignon. Pas un mot !

Sur le plan de la communication, les réseaux tunisiens se sont bien moqués de l’équipe du chef du gouvernement tunisien. Alors qu’il y avait un bloc notes et un stylo devant chaque membre de l’équipe Castex, les Tunisiens ont brillé par leurs mains vides, comme s’il n’y avait rien à noter.

Les réseaux sociaux ont également beaucoup critiqué ce jeune Tunisien, dans la Maison de Tunisie, qui était allongé sur un sofa devant le chef du gouvernement debout. S’il n’y a plus rien à redire sur l’indélicatesse du jeune homme, il y a encore beaucoup à redire sur l’équipe de communication ayant accompagné Hichem Mechichi qui a pris et diffusé la photo au désavantage total du chef du gouvernement.

Autre point à noter dans la visite, la rencontre des hommes d’affaires tunisiens avec leurs homologues français du Medef. Outre le fait que l’on s’est plus attardé sur les amabilités, on note l’absence flagrante de membres de la Conect. Absence inexpliquée. Comme on n’explique pas la présence, dans la délégation, du chef de cabinet du chef du gouvernement qui aurait dû rester à Tunis pour régler les affaires courantes durant l’absence de son supérieur.